Dix rencontres de Ligue 1 se jouaient simultanément samedi soir dans le cadre de la 19e journée, l’ultime de la phase aller. Le journaliste Pierre Ménès en a suivi trois, celles des trois premiers du classement. Lyon, mené 2-0 à Rennes, a ramené un point grâce à des buts de Depay et Denayer. Ce qui lui permet d’être le champion d’automne de janvier… Juste derrière on trouve le PSG et Lille qui ont gagné 3-0 et 0-1 contre Brest et Nîmes (grâce à un cadeau de Lucas Deaux). Concernant le match qui nous intéresse ici, le PSG-Brest, Pierre Ménès souligne l’entrée en jeu tonitruante de Mauro Icardi à la 65e minute.

“Que le PSG ait marqué trois buts, c’est assez normal vu les occasions et les arrêts réalisés par Larsonneur. Ce qui l’est moins, c’est que les Finistériens n’en aient pas inscrit au moins un, compte tenu de leurs intentions offensives, de leur capacité à bien ressortir la balle, de leurs projections vers l’avant et de leur envie de jouer. Si plus d’équipes de Ligue 1 jouaient comme Brest, personne ne s’en plaindrait”, commente Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Le second but est l’œuvre d’Icardi, de retour sur les terrains et à la conclusion d’une magnifique action individuelle de Mbappé, qui n’a pas marqué mais a paru beaucoup plus en jambes qu’à Sainté il y a trois jours et le troisième a été marqué par Sarabia, d’une frappe du gauche suite à une talonnade d’Icardi. L’Argentin qui, sur ses quatre premiers ballons du match, a donc mis un but, délivré une passe décisive et envoyé une frappe cadrée sortie miraculeusement par Larsonneur. Un ratio assez exceptionnel.”