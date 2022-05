Pique : « J’ai pleuré quand Messi a rejoint le PSG »

Joueur du PSG depuis le mois d’aout 2021 et ce fameux mercato « XXL » de la part du club de la capitale, Lionel Messi n’a pas fait que des heureux en signant au Paris Saint-Germain. Auteur de seulement 9 réalisations en 31 matchs toutes compétitions confondues, l’international argentin peine à convaincre sous les cieux de la capitale française. De l’autre côté des Pyrénées, il en est tout autre. Messi a bien évidement d’ores et déjà marqué l’histoire du football, mais également celle du FC Barcelone. Et au FC Barcelone, La Pulga a très certainement marqué un grand nombre des joueurs qui ont partagé le vestiaire catalan avec lui, en témoigne cette déclaration de Gerard Pique : « Pour moi, Messi est le meilleur joueur de l’histoire du football, parce que vous pouvez parler de Maradona ou de Pelé, mais jouer à ce niveau pendant 15 années consécutives, c’est la différence et c’est pourquoi Messi est spécial« . Le défenseur espagnol qui a joué 13 saisons sous les couleurs du FC Barcelone avec le numéro 30 parisien, a déclaré cela à l’occasion d’une interview avec Gary Neville pour son émission The Overlape.

Gerard Pique s’est ensuite remémoré le jour où Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG, avec une confession : « J’ai pleuré quand Leo a rejoint le PSG à cause de la carrière qu’il a faite à Barcelone, ça aurait été génial qu’il reste au club jusqu’à la fin de sa carrière, mais je comprends ce qui s’est passé parce que le club souffrait économiquement« .