Mercato : Dayot Upamecano, un salaire trop important pour le PSG ?

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG aurait pensé à Dayot Upamecano. Mais l’international français serait sur le point de prolonger au Bayern Munich.

Cadre du Bayern Munich, Dayot Upamecano arrive en fin de contrat avec le club allemand le 30 juin. Le leader de Bundesliga veut conserver son international français et lui a fait une proposition de prolongation de contrat. Mais dans ce dossier, le PSG et le Real Madrid souhaitaient le convaincre de quitter la Bavière après cinq ans. En ce qui concerne les Rouge & Bleu, il n’aurait bougé dans ce dossier uniquement si le défenseur central ne prolongeait pas son contrat. Le PSG devra très certainement se tourner vers d’autres pistes pour renforcer sa défense centrale.

Une officialisation au cours du mois de janvier

En effet, selon les informations de Bild, Dayot Upamecano serait sur le point de prolonger son contrat, les derniers détails qui bloquaient ayant été réglés. L’accord définitif ainsi que l’officialisation de cette prolongation devraient intervenir au cours du mois de janvier, assure le quotidien allemand. Avec cette prolongation de contrat, Dayot Upamecano verrait ses émoluments atteindre les 20 millions d’euros par an, conclut Bild.

[MàJ]

Un salaire qui a été un frein pour les prétendants que sont le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. En effet, selon Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, les deux clubs souhaitaient s’attacher les services du Français, sans pour autant s’aligner sur ces chiffres.