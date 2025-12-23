Dayot Upamecano et le Bayern proches d’un accord pour une prolongation ?

Le nom de Dayot Upamecano est revenu dans l’actualité du PSG ces dernières semaines. Le défenseur central serait proche de trouver un accord pour prolonger avec le Bayern Munich.

Ces dernières semaines, le nom de Dayot Upamecano est revenu dans l’actualité mercato du PSG. Le club de la capitale s’intéresserait à l’international français, qui arrive en fin de contrat le 30 juin prochain avec le Bayern Munich. Les Rouge & Bleu ne bougeront dans ce dossier uniquement si l’international français ne prolonge pas avec les Bavarois. Dans ce dossier, le PSG n’est pas seul puisque le Real Madrid en aurait fait sa priorité de recrutement pour sa défense centrale l’été prochain alors que le Bayern Munich aimerait le convaincre de le prolonger. Et on se dirigerait vers cette issue.

Ils doivent trouver un terrain d’entente concernant la clause libératoire

Selon les informations de Foot Mercato, le Bayern Munich et Dayot Upamecano sont d’accord sur tous les points financièrement. En revanche, il reste un point à régler concernant sa clause libératoire. Les Allemands veulent la mettre en place à partir de l’été prochain, pendant que le clan Upamecano souhaite l’inclure dès cet été, assure le média footbalistique. Ce dernier indique que les deux camps doivent trouver un terrain d’entente. D’autant qu’en coulisses, le PSG et le Real Madrid sont prêts à lui offrir ce qu’il souhaite, conclut Foot Mercato.