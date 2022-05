Pisté par le PSG, Lewandowski veut quitter le Bayern

Du côté du PSG, tant le dossier Kylian Mbappé est incertain, il engendre de nombreuses pistes et rumeurs en attaque pour le club de la capitale. Une de ces pistes qui revient avec insistance : Robert Lewandowski. L’attaquant polonais de 33 ans est souvent lié au Paris Saint-Germain, et la rumeur pourrait continuer d’enfler avec les récentes déclaration d’Hasan Salihamidzic. Pour Sky Sport, le directeur sportif du Bayern Munich s’est exprimé sans détour concernant les envies de son attaquant : « J’ai parlé à Lewa. Au cours de la conversation, il m’a informé qu’il ne voulait pas accepter notre offre de prolongation de contrat et qu’il aimerait quitter le club. Il a dit qu’il aimerait essayer quelque chose de nouveau« , avant de poursuivre : « Mais notre position n’a pas changé, Lewa a un contrat jusqu’au 30 juin 2023. C’est un fait« . Salihamidzic a ensuite confié qu’aucune négociation n’avait été entamée avec d’autres clubs.

Un départ quasi acté, mais pour quelle destination ?

Si nos confrères allemands de Sky Sport affirment selon leurs informations que Robert Lewandowski souhaite rejoindre le FC Barcelone, de leur côté, ESPN et le journaliste Fabrizio Romano annoncent depuis plusieurs semaines que le Paris Saint-Germain serait dans la course en cas de départ de Kylian Mbappé, et que l’attaquant polonais aurait même été proposé au club de la capitale.