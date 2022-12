Pisté par le PSG, Simakan prolonge avec le RB Leipzig

Dans les petits papiers de Luis Campos, Mohamed Simakan continue de performer du côté du RB Leipzig. D’ailleurs, l’ancien strasbourgeois vient d’être récompensé de ses belles prestations en terre allemande.

Dès son intronisation à la tête de la stratégie sportive du PSG, l’un des objectifs de Luis Campos était de dénicher un défenseur central supplémentaire afin d’apporter du poids dans ce secteur. Le choix premier se nommait, bien évidemment, Milan Skriniar. Néanmoins, un autre nom est également revenu avec grande insistance, celui de Mohamed Simakan.

Le RB Leipzig sécurise sa pépite pour l’avenir

Ce dernier, qui avait déjà réussi à se faire une belle petite réputation au sein de l’élite hexagonale sous les couleurs du RC Strasbourg, a poursuivi sa progression au RB Leipzig. Et grand bien lui en a pris puisqu’il s’y positionne aujourd’hui comme un véritable incontournable. De quoi susciter l’intérêt grandissant du PSG. Oui mais voilà, désireux de conserver son joyau le plus longtemps possible, le RBL a conclu la prolongation du tricolore de 22 ans. Initialement lié à son club jusqu’en juin 2026, celui-ci a donc vu son bail s’étendre d’un an supplémentaire, soit jusqu’en juin 2027. C’est l’écurie allemande qui a officialisé la chose via un communiqué ce jour.