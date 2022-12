Les huitièmes de finale de Coupe du Monde se poursuivent ce mardi avec, dès 16h00, une opposition des plus alléchantes entre le Maroc et l’Espagne. Les compositions viennent d’ailleurs tout juste de tomber.

Pour l’heure, même si aucune surprise n’est à signaler, les huitièmes de finale de ce mondial tiennent leurs promesses. La France, l’Angleterre et le Brésil ont tous assumé leur rang et ce, avec brio. Enfin, la Croatie, dans un match serré au possible, a également validé son ticket pour le reste de la compétition au détriment d’une vaillante équipe japonaise. Place désormais à Maroc / Espagne.

Un match qui se lancera à 16h00. Premiers de leur groupe devant la Croatie et la Belgique, Achraf Hakimi et ses partenaires tenteront d’orchestrer la première sensation de ces huitièmes de finale. Et pour se faire, le latéral droit parisien est, bien évidemment titulaire. De son côté, l’Espagne, qui compte deux joueurs du PSG en son sein, se présentera sans aucun parisien, Pablo Sarabia et Carlos Soler étant cantonnés au banc des remplaçants.

Les compositions de départ de Maroc / Espagne

Le XI du Maroc : Bounou – Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui – Ounahi, Amrabat, Amalah – Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Le XI de l’Espagne : Simon – Marcos Llorente, Rodri, Laporte, Alba – Gavi, Busquets, Pedri – Ferran Torres, Asensio, Olmo