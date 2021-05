Platini : “Benzema peut mettre encore plus Mbappé en valeur”

C’était la surprise de la liste des 26 de Didier Deschamps pour l’Euro. Après presque six ans d’absences, Karim Benzema va rejouer sous le maillot des Bleus. Son association avec Kylian Mbappé s’annonce alléchante et fait rêver les Français. Pour Michel Platini, l’attaquant du Real Madrid pourrait mettre en valeur l’attaquant parisien. “C’est un bon joueur, Benzema, c’est un très, très bon joueur. On n’est pas l’avant-centre du Real Madrid toutes ces années sans être un très, très bon joueur. Tout en brillant lui-même, Benzema peut mettre encore plus Mbappé en valeur, assure Platini dans une interview accordée à LCI. De la même manière, il a mis en valeur Ronaldo pendant de nombreuses années, et ensuite il a explosé.”