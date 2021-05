Mbappé, 0-3, séries : les chiffres avant Brest / PSG

Le PSG se déplace sur la pelouse de Brest ce soir pour s’imposer et espérer un faux pas de Lille pour remporter le titre, le 10e de son histoire. Les Rouge & Bleu qui ont affronté les Brestois à deux reprises cette saison, et les deux fois sur le score de 3-0 (Ligue 1, 9 janvier et Coupe de France le 6 mars). Le PSG qui reste sur une série de 20 matches sans défaite contre Brest, dont 8 victoires d’affilée. Les Parisiens qui restent d’ailleurs sur 11 matches sans défaite au stade Francis Le Blé (6 victoires, 5 nuls). En ce qui concerne les statistiques individuelles, Kylian Mbappé devrait s’offrir un nouveau titre de meilleur buteur de Ligue 1, le troisième de suite. Ce serait une première depuis Jean-Pierre Papin (5 titres de 1987 à 1992). Seulement trois autres joueurs ont réussi à s’offrir trois titres ou plus de meilleur buteur de Ligue 1. Josip Skoblar (3 fois, de 1970 à 1973), Carlos Bianchi (4 fois, de 1975 à 1979) et Delio Onnis (3 fois, de 1979 à 1981). Kylian Mbappé qui a marqué 15 buts en 15 matches de Ligue 1 à l’extérieur cette saison. C’est le troisième parisien à réaliser cette performance après Edinson Cavani (19 buts en 2016-2017) et Zlatan Ibrahimovic (17 buts en 2012-2013 et (16 buts en 2015-2016).