Plus de peur que de mal pour Oyarzabal et Odriozola

Prochain adversaire du PSG en Ligue des champions, la Real Sociedad n’est pas épargnée par les blessures ces dernières semaines. Touchés ce week-end, Oyarzabal et Odriozola auraient déjà récupéré.

Dans dix jours, le PSG reçoit – au Parc des Princes – la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Avant de rencontrer les Rouge & Bleu, le club espagnol a vu plusieurs joueurs se blesser. Hier, lors de son match nul contre Gérone en Liga, l’équipe basque a encore perdu trois joueurs sur blessure. Mikel Oyarzabal, Alvaro Odriozola, touchés au genou, et Sheraldo Becker, qui souffrait des ischio-jambiers, n’ont pas terminé la rencontre contre le deuxième du championnat espagnol.

Oyarzabal et Odriozola aptes pour le match contre Majorque

Mardi soir, la Real Sociedad affronte Majorque en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Mikel Oyarzabal et Alvaro Odriozola seront présents dans le groupe, indique l’Equipe. Ce ne sera pas le cas de Sheraldo Becker. Takefusa Kubo, éliminé de la Coupe d’Asie des Nations avec le Japon samedi, figure aussi dans le groupe d’Imanol Barrenetxea. Egalement éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Mali samedi, Hamari Traoré, n’est lui pas encore revenu en Espagne. Pour ce match contre Majorque, la Real Sociedad devra aussi faire avec une longue liste de joueurs blessés. Carlos Fernandez, Aihen Muñoz (genou), Kieran Tierney (cuisse) et Aritz Elustondo (pied), « et les diverses gênes qui touchent Mikel Merino, Robin Le Normand, Arsen Zakharyan et Urko Gonzalez de Zarate. »