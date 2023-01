Live – les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Le PSG va débuter la Coupe de France demain soir (21 heures, BeIN Sports 1) avec un déplacement sur la pelouse du club de National, la Berrichonne de Châteauroux. À la veille de cette rencontre, les joueurs de Christophe Galtier s’entraînent une dernière fois.

Après ses deux matches de Ligue 1 pour démarrer la deuxième partie de saison, le PSG s’attaque à une nouvelle compétition cette semaine, la Coupe de France. Les Parisiens se déplaceront sur la pelouse de la Berrichonne de Châteauroux dans le cadre des 32es de finale de la compétition. Pour cette rencontre, Christophe Galtier sera privé de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, qui sont laissés au repos, Lionel Messi, qui vient juste de revenir et des blessés Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Renato Sanches.

Messi encore présent à l’entraînement collectif ?

De retour hier au Camp des Loges, Lionel Messi a participé à une partie de l’entraînement collectif du PSG. Il devrait très certainement poursuivre ce jeudi matin, même s’il ne sera pas dans le groupe pour le match contre l’équipe de National. Comme depuis la reprise, un très grand nombre de titis fouleront très certainement les pelouses du centre d’entraînement des Rouge & Bleu. Les 15 premières minutes de l’entraînement des Parisiens qui seront à suivre ici à partir de 11 heures.