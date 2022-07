Il y a tout juste une semaine, le PSG a débuté sa préparation avec le retour à l’entraînement de plusieurs éléments, dont certains en avance à l’image de Neymar Jr, Marquinhos ou Lionel Messi. Ce jour, c’est au tour de Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe ou Marco Verratti de remonter sur le pont. Le PSG disputera sa première rencontre amicale face à Quevilly-Rouen ce vendredi 15 juillet avant un départ au Japon pour une tournée estivale d’une dizaine de jours.

Layvin Kurzawa écarté

Et à cette occasion, plusieurs indices devraient émerger quant à la stratégie de la nouvelle direction sportive sur le mercato. En effet, selon les informations de Santi Aouna, sept à huit joueurs rouge et bleu ne seront pas conviés à cette tournée estivale au Japon où le PSG effectuera trois matchs amicaux. Selon cette source, l’un de ces joueurs devrait être Layvin Kurzawa. Pour le reste, le journaliste ne précise pas la suite de cette liste. Néanmoins, selon toutes vraisemblances, elle sera constituée des nombreux indésirables tels que Julian Draxler ou Mauro Icardi. Cela permettra donc de faire un premier « écrémage » de l’effectif parisien en vue des prochaines semaines et de la saison 2022-2023 qui arrivera bien assez tôt.