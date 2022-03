C’était l’une des questions autour de ce Real Madrid / PSG. Quel gardien allait garder les buts parisiens lors de ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions ? Titulaire à l’aller, Gianluigi Donnarumma avait les faveurs des médias dans leurs compositions probables.

Et selon les informations de l’Equipe et de RMC Sport, c’est bien le gardien italien qui sera titulaire ce soir lors de Real Madrid / PSG. Il est préféré à l’ancien madrilène, Keylor Navas. Du côté du Real Madrid, Eduardo Camavinga doit débuter sur le banc selon Julien Maynard, journaliste Téléfoot. La presse espagnole indique que Toni Kroos, incertain en raison d’une blessure aux adducteurs sera bien titulaire. Pour remplacer Ferland Mendy, suspendu, Carlo Ancelotti aurait décidé de titulariser David Alaba dans le couloir gauche et Nacho en défense centrale.