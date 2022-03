Stats CS – Les joueurs du PSG au Santiago Bernabeu

Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport), le PSG se déplace sur la pelouse du Santiago Bernabeu afin d’y affronter le Real Madrid dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Après leur victoire à l’aller (1-0), les Parisiens voudront rééditer leur performance pour éliminer le club madrilène. Quelques heures avant ce choc, petit focus sur les joueurs du PSG et leurs performances dans l’antre Madrilène.

Sergio Ramos

Avant de rejoindre le PSG cet été, Sergio Ramos a joué pendant 16 ans au Real Madrid. Même s’il n’est pas apte ce soir, le défenseur central espagnol (35 ans) a fait le déplacement avec ses coéquipiers. De 2005 à 2021, il a porté 671 fois le maillot merengue pour 101 buts ! Si on se penche uniquement sur ses matches à Santiago Bernabeu, c’est 314 matches pour 233 victoires, 39 nuls et 42 défaites. En 314 matches, il a marqué 55 buts et délivré 20 passes décisives. Sergio Ramos a aussi joué un match avec le FC Séville à Bernabeu, pour une victoire.

Keylor Navas

Avant de signer au PSG à l’été 2019, Keylor Navas a gardé les cages du Real Madrid pendant cinq ans. De 2014 à 2019, il aura participé à 162 matches avec la Maison Blanche. Quand on regarde uniquement à domicile, c’est 81 matches, pour 60 succès, 12 nuls et 9 défaites. L’international costaricain a encaissé 81 buts et réussi 33 clean sheets. Navas a également joué un match avec Levante au Bernabeu pour une défaite et trois buts encaissés. Mais également 1 avec le PSG, où il avait permis au Rouge & Bleu de revenir avec un nul (2-2). Le portier avait réalisé 10 arrêts et encaissé deux buts.

Achraf Hakimi

Natif de Madrid et formé au Real, Achraf Hakimi n’aura joué qu’une saison avec l’équipe professionnelle. Il participe à 17 matches toutes compétitions confondues. Sur ses 17 matches avec les Madrilènes, il en aura joué 8 au Santiago Bernabeu. Dans le détails, c’est quatre victoires, trois nuls et une défaite. Il a marqué deux buts.

Angel Di Maria

Révélé au Benfica, Angel Di Maria rejoint le Real Madrid en 2010. El Fideo explose à Madrid et remporte la Ligue des Champions en 2014, en étant élu homme du match. Entre 2010 et 2014, il participe à 190 matches pour 36 buts et 85 passes décisives. En quatre ans, il a participé à 91 matches au Santiago Bernabeu (76 victoires, 9 nuls, 6 défaites) avec 22 réalisations et 54 offrandes. Au PSG depuis 2015, l’international argentin a affronté deux fois le Real dans son stade pour un nul et une défaite (0 but, 0 passe).

Lionel Messi

Lionel Messi a passé plus de 20 ans au FC Barcelone, dont 17 avec l’équipe première. En fin de contrat l’été dernier, il a rejoint le PSG. De 2004 à 2021, La Pulga a joué 45 fois contre le Real Madrid pour 19 victoires, 11 nuls et 15 défaites. Il est le meilleur buteur de l’histoire du Clasico avec 26 buts. Il a également réalisé 14 passes décisives. Au Santiago Bernabeu, l’Argentin a joué 23 matches, pour 12 succès, 3 partages des points et 8 défaites. Il a marqué 15 buts et délivré 9 offrandes.

Neymar

Après des débuts remarqués à Santos, Neymar rejoint le FC Barcelone à l’été 2013. Il y joue quatre ans et réalise des prouesses avec ses deux coéquipiers de l’attaque, Lionel Messi et Luis Suarez (qui arrive en 2014). En quatre ans chez les Blaugrana, le Brésilien (30 ans) participe à trois matches au Santiago Bernabeu pour 2 victoires et 1 défaite. Il marque deux buts et délivre trois passes décisives. Au PSG depuis 2017, Neymar a affronté deux fois le Real dans son antre, pour un nul et une défaite (0 but, 0 passe).

D’autres joueurs du PSG ont foulé la pelouse du Santiago Bernabeu. Kylian Mbappé (2 matches, 1 nul, 1 défaite, 1 but), Presnel Kimpembe (2 rencontres, 1 nul, 1 défaite), Marquinhos (2 matches, 1 nul, 1 défaite), Juan Bernat (2 nuls), Marco Verratti (3 matches, 2 défaites, 1 nul), Georginio Wijnaldum (1 revers), Ander Herrera (2 défaites), Julian Draxler (3 défaites, 1 nul), Idrissa Gueye (1 nul) et Mauro Icardi (1 nul).