Quel onze du PSG pour affronter le Real Madrid ?

C’est le jour J. Trois semaines après sa victoire au Parc des Princes (1-0), le PSG affronte le Real Madrid – au Stade Santiago Bernabéu – à l’occasion du huitième de finale retour de la Ligue des champions (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). Pour cette rencontre capitale, Mauricio Pochettino doit faire face à seulement deux forfaits : Sergio Ramos et Ander Herrera. Mais, le coach parisien peut compter sur les retours d’Achraf Hakimi et Leandro Paredes, ainsi que sur la présence de Kylian Mbappé, victime d’un coup en début de semaine.

Et l’Argentin ne devrait pas réserver de grandes surprises dans son onze de départ. La seule véritable incertitude avant cette rencontre se situait au poste de gardien de but. Mais Gigio Donnarumma semble tenir la corde pour débuter dans les cages. Il sera, à priori, protégé par une défense à quatre avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés et une charnière centrale Presnel Kimpembe et Marquinhos. Si Danilo Pereira et Marco Verratti sont des titulaires indiscutables, le nom du troisième milieu de terrain reste encore à déterminer. Touché aux adducteurs ces dernières semaines, Leandro Paredes pourrait retrouver une place de titulaire mais reste à savoir s’il sera apte à disputer un match à haute intensité. L’autre option envisagée par Mauricio Pochettino serait la titularisation du champion d’Afrique, Idrissa Gueye. En attaque, pas de surprise. Leo Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr devraient former le trio offensif.