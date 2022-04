Bitton et l’ambiance délétère chez les Féminines du PSG

Samedi soir (21 heures, Chaîne Youtube de DAZN), les Féminines du PSG reçoivent celle de Lyon dans le cadre de la demi-finale retour de l’UEFA Women’s Champions League. Battues à l’aller (3-2), les Parisiennes pourront compter sur plus de 37 000 supporters au Parc des Princes pour renverser les Lyonnaises et se qualifier pour la finale. Stéphane Bitton est ravi de voir cet engouement envers cette rencontre avant de revenir sur l’ambiance pesante dans l’effectif des Féminines du PSG.

« On devrait battre le record de spectateur pour un match de football féminin en France. Il va être battu samedi soir au Parc des Princes à l’occasion de la demi-finale retour de l’UEFA Women’s Champions League entre le PSG et Lyon. Plus de 37 000 billets ont déjà trouvé preneur, sachant que le record était de 30 661. Il est déjà pulvérisé. Il datait déjà d’un match entre Lyon et le PSG, au Groupama Stadium en novembre 2019, rappelle Bitton dans sa chronique pour France Bleu Paris. Je ne sais pas si les filles du PSG vont se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions mais si c’est le cas, elles auront bien du mérite. Peut-on préparer une telle dans de si mauvaise condition ? Je pense que non. Les garçons passeraient presque pour des enfants de chœurs ou des Bisounours. Chez les filles, l’ambiance est délétère.«