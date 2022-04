Hier, l’UNFP a dévoilé la date de la cérémonie des Trophées UNFP, qui récompense les meilleurs joueurs, joueuses, entraîneur de la saison en Ligue 1, Ligue 2 et D1 Arkema. Pour le titre de meilleur joueur du championnat, le grandissime favori se nomme Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG (23 ans) devrait conserver son titre. Auteur d’une saison XXL, il est en passe de devenir le premier joueur à s’offrir le titre de meilleur buteur et de meilleur passeur sur la même saison en Ligue 1. Johan Micoud se dit impressionné par l’évolution de son jeu.

« L’évolution de son jeu a vraiment été criante cette année. Je trouve que c’est sa plus belle saison au PSG par le fait qu’il a été très souvent décisif mais aussi qu’il a été très souvent collectif, s’enflamme Micoud dans l’Equipe du Soir. Dans l’ensemble, je trouve qu’il a une vraie évolution dans le jeu, il joue beaucoup plus juste que dans certains moments de sa carrière où il forçait, quand il y avait quelqu’un à qui la donner et qu’il était excentré, il cherchait quand même le but pour avoir un but de plus. Moi, je l’apprécie de plus en plus dans ses performances parce qu’il devient presque inarrêtable par rapport au panel qu’il a développé cette saison. »