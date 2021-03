Pochettino “apprend encore quels sujets il peut aborder au PSG”

Mardi, veille de PSG-Barça, à 13h15, Mauricio Pochettino répondra aux questions de la presse via le système “Zoom”. Une prise parole qui sera certainement très maitrisée, sans punchlines, sans souci, prudente. Ce qui ne fait pas du technicien argentin un “bon client” pour les médias. A la différence d’un Thomas Tuchel, parfois explosif. “Avec Pochettino, la direction de la communication du PSG peut presque s’autoriser des siestes les veilles de match à l’heure du déjeuner : c’est souvent court, prudent et surtout consensuel. Une communication assez aseptisée”, juge L’Equipe dans son édition du jour. Avec cette confidence de “son entourage professionnel” en ces termes : “Mauricio est encore en phase d’adaptation. Il apprend encore quels sujets il peut aborder et quels sujets sont peut-être plus “réservés” à Leonardo. Il ne veut pas commettre d’erreurs, donc il est très vigilant.” Pour le plus grand bonheur du PSG.