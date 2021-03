Pochettino : “Nous ne sommes pas affectés par ce passé”

Après trois semaine d’attente, le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et FC Barcelone arrive à grand pas (mercredi 10 mars). Victorieux au match aller (4-1), les Rouge et Bleu devront finir le travail et éviter les erreurs du passé pour atteindre les quarts de finale de la compétition. Dans un entretien accordé à l’AFP, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, affirme qu’il n’est pas affecté par les échecs précédents du PSG en C1.

“Nous ne sommes pas affectés par ce passé. Nous sommes venus ici avec un esprit libre, et sans préjugés. Ces idées transmettent uniquement de la négativité. Rester tourné vers le passé limite tes possibilités futures”, a commenté Mauricio Pochettino. “Nous venons avec une énergie nouvelle, nous pensons que nous avons le potentiel pour rester en lice en Ligue des champions. Dans le foot, la conviction te permet de te rapprocher de la victoire.”

Dans cet entretien à l’AFP, Mauricio Pochettino a notamment confirmé les ambitions parisiennes en Ligue des champions. “Clairement, c’est l’ambition du club que de la gagner. Il y a beaucoup d’autres équipes qui veulent la remporter, ce n’est pas si facile. Nous avons conscience de notre responsabilité, et nous allons nous battre jusqu’à la mort pour y parvenir”, a déclaré l’entraîneur parisien avant de se pencher brièvement sur la rencontre face au FC Barcelone. “Je ne suis pas un inconditionnel de l’Espanyol qui va au-delà des limites. Gagner à Barcelone, cela a une saveur spéciale. Mais nous voulons gagner pour le PSG, pour nos joueurs, pour les fans, et enfin, pour nous-mêmes.”