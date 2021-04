Mauricio Pochettino aime affronter Pep Guardiola. L’entraîneur du PSG a confié au Times qu’il “adorait” faire ces matches là contre le technicien espagnol. Et cela tombe bien, il a deux confrontations au programme. La première, demain, au Parc des Princes. “Pour moi, il est le meilleur”, déclare Pochettino. “Je l’admire et je pense qu’il fait un travail fantastique. C’est un entraîneur incroyable, qui pense toujours à différentes stratégies et plans de jeu. J’adore le défier ainsi que les équipes qu’il a préparées.“ L’objectif du PSG, c’est évidemment rejouer la finale de la Ligue des champions. Mais l’entraîneur argentin fait profil bas. “Nous avons maintenant l’expérience, mais nous devons aller étape par étape, explique le coach parisien. Maintenant, nous devons battre Manchester City et ça va être vraiment, vraiment difficile.” Mauricio Pochettino sera en conférence de presse à 13 heures, accompagné de Neymar.