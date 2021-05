Pochettino : “Avec cette manière de travailler, nous ferons de grandes choses dans l’avenir”

Arrivé en janvier 2021 sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a remporté le Trophée des Champions et la Coupe de France en cinq mois de compétition. Il a également échoué à la deuxième place de Ligue 1, à un point du champion lillois, et a atteint les demi-finales de la Ligue des champions avec les Rouge et Bleu. Et depuis quelques jours, certaines rumeurs de la presse anglaise évoquaient un éventuel retour à Tottenham. Ce jeudi, RMC Sport a précisé que le club de la capitale comptait toujours son entraîneur. De son côté, l’Argentin de 49 ans a fait le bilan de ses premiers mois sur le banc des Rouge et Bleu, via un entretien au site officiel du club. Une interview réalisée après la victoire face à Brest et publiée ce jeudi. Extraits choisis.

Prendre ses marques avec le groupe

Pochettino : “Eh bien, la première chose a été de créer une bonne relation, d’être accepté dans le club, au milieu de la saison, monter dans un train en marche. C’est toujours un grand défi. C’était la première chose à faire. À partir de là, nous avons appris à nous connaître de la manière la plus naturelle possible, la plus spontanée. Je pense que la première approche s’est bien passée et je pense que nous avons généré un bon esprit de travail, d’énergie et entre tout le personnel du club, avec nous, avec tous les joueurs, je pense que nous avons travaillé, travaillé d’une bonne manière et surtout, nous avons atteint certains objectifs, nous n’avons pas réussi à tous les atteindre, mais je pense que nous avons posé une bonne base.”

La connexion avec le vestiaire

Pochettino : “Vous savez, il ne faut pas beaucoup de temps pour apprendre à connaître une personne. De nos jours, le footballeur capte immédiatement le fond d’une personne. Vous pouvez vous côtoyer dix ans et ne créer aucun lien. Et en peu de temps, on peut créer une très grande connexion. C’est clair que nous, en tant qu’équipe d’entraîneurs, nous avons reçu l’affection de tout le monde quand nous sommes arrivés, et à travers notre façon d’être, des relations spontanées et naturelles se sont créées, et ça amène à ce type de moments.”

Quelle satisfaction retient-il de ces premiers mois au PSG

Pochettino : “Je suis content de la façon dont les joueurs se sont adaptés aux changements. Il y a beaucoup de choses qui n’ont pas pu être changées ou qui n’ont pas pu être développées par manque de temps. Mais je pense toujours qu’avec cette manière de travailler, et avec le désir de pouvoir développer d’autres types d’idées sur le terrain, nous ferons de grandes choses dans l’avenir. Je suis bien sûr fier des efforts fournis par l’équipe, car nous sommes les seuls à savoir dans quel état se trouvait l’équipe et ce dont nous étions capables. Je suis content de tout ce que nous avons fait pour rester en vie jusqu’aux derniers jours dans toutes les compétitions. Gagner le Trophée des champions, gagner la Coupe de France, atteindre la demi-finale de la Ligue des champions, sans être dans ta meilleure forme, et se battre jusqu’au dernier match avec la possibilité de gagner le championnat. Je pense que vu les conditions dans lesquelles nous sommes arrivés en janvier, il faut être fier de tout, et de toutes les personnes qui ont participé à ce parcours.”