Leonardo est entré en contact avec l’entourage d’Achraf Hakimi (RMC)

Pour préparer au mieux la saison 2021-2022, le PSG devra se renforcer à certains postes. Et l’un des principaux chantiers se situe au niveau des latéraux droits. En effet, le club de la capitale pourrait ne pas lever l’option d’achat d’Alessandro Florenzi (prêté par l’AS Roma avec une option de 9M€). De plus, les prestations de Colin Dagba et Thilo Kehrer n’ont pas convaincu les dirigeants parisiens. Et ces dernières heures, le nom d’Achraf Hakimi est annoncé avec insistance dans la presse. Face aux difficultés financières de l’Inter, certains joueurs majeurs pourraient partir afin que le club italien puisse amasser quelques liquidités. Arrivé l’été dernier en provenance du Real Madrid (contre 45€M), le latéral droit offensif (sous contrat jusqu’en 2025) est l’une des cibles du PSG pour le prochain mercato estival.

Et selon les informations du journaliste de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, le PSG discute bien avec le joueur de 22 ans. “Depuis quelques semaines Leonardo, le directeur sportif parisien, est entré en contact avec l’entourage de Achraf Hakimi.” Ainsi, l’international marocain est devenu la priorité du PSG pour renforcer le couloir droit de la défense. De son côté, “l’Inter veut récupérer au moins 80 millions d’euros sur le marché des transferts cet été avec des ventes.” Mais les Rouge et Bleu feront face à une forte concurrence sur ce dossier. Toujours selon RMC, “le Bayern Munich et un autre club dont le nom n’a pas filtré” sont intéressés par Achraf Hakimi.

Statistiques 2020-2021 d’Achraf Hakimi*

Serie A : 37 matches disputés (2.668 minutes) – 7 buts et 10 passes décisives

: 37 matches disputés (2.668 minutes) – 7 buts et 10 passes décisives Ligue des champions : 5 matches disputés (358 minutes) – 1 passe décisive

: 5 matches disputés (358 minutes) – 1 passe décisive Coupe d’Italie : 3 matches disputés (185 minutes)

*Source : Transfermarkt