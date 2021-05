Pochettino : “Je regarde le futur avec optimisme”

Arrivé en cours de saison, Mauricio Pochettino n’aura pas réussi à offrir le 10e titre de champion de France au PSG. Il s’élancera pour ce défi la saison prochaine avec une vraie préparation. Mais le technicien parisien a remporté deux titres – le Trophée des Champions contre Marseille et la Coupe de France contre Monaco – et a réussi un très beau parcours en Ligue des Champions en atteignant les demi-finales en éliminant le FC Barcelone et le Bayern Munich. À l’issue de la victoire du PSG contre Brest (0-2) – en conférence de presse dans des propos relayés par Le Parisien – Pochettino a voulu se montrer optimiste pour le futur.

La saison parisienne

Pochettino : “Il est clair que durant la saison, toute la saison, non seulement depuis janvier, nous avons perdu des matchs que nous n’aurions pas dû perdre. La première chose est de féliciter Lille pour le championnat. C’est mérité. Des regrets ? On se souvient tous des matches perdus, où on n’a pas pris les points. Il faut aussi mettre en contexte la saison. On jouait des compétitions très difficiles jusqu’au bout. C’est une période très difficile. Je suis triste, déçu mais je regarde le futur avec optimisme.“

Ses premiers mois au PSG

Pochettino : “Il y a un peu moins de cinq mois. Je retiens beaucoup de choses. Il y a de l’amélioration possible. Je vais rester avec cette satisfaction d’avoir joué un rôle important en Ligue des champions, d’avoir gagné la Coupe de France. On sait qu’on est dans un club avec des exigences. Tous les entraîneurs doivent être jugés en ayant connu une saison entière. Je comprends et je respecte l’opinion des autres.“

Rester en contact avec Mbappé ?

Pochettino : “On va rester en contact avec tous les joueurs. À tous, nous leur expliquerons le projet. Je ne sais pas ce qu’a dit le président. Je ne commente pas les propos.“

Le coach parisien qui a indiqué que le retour à l’entraînement aura lieu le 5 juillet. Loïc Tanzi – le journaliste RMC Sport – indique qu’il n’y aura pas de tournée estivale pour le PSG.