Le PSG joue son dernier match de la saison demain soir (21 heures, Prime Video) dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur argentin a évoqué son futur, celui de Kylian Mbappé mais également le probable dernier match d’Angel Di Maria avec les Rouge & Bleu, la fête du titre…Extraits choisis.

Un match important (PSG TV)

« Le dernier match est important pour nous, pour fêter la Ligue 1. Il va falloir être professionnel car Metz joue pour le maintien. Je suis très excité à l’idée de fêter le titre tous ensemble.«

L’avenir de Kylian Mbappé

« Je ne connais pas sa décision. C’est quelque chose de personnel entre Kylian et le club. Je peux avoir des connaissances mais c’est à Kylian et au club de communiquer. Il y a beaucoup d’informations et de rumeurs. »

Son avenir

« Je ne vois de raisons pour lesquelles je ne serais plus là la saison prochaine. J’ai encore une année de contrat. L’objectif est de gagner la Ligue des Champions, c’est une obsession et ça serait magique de la remporter. »

Le pire moment de la saison ?

« La fin de match contre le Real Madrid. Mais les joueurs ont réussi à se relever pour gagner le titre en Ligue 1.«

Di Maria

« Pourquoi Di Maria s’en va à la fin de la saison ? C’est la même chose que la question sur Kylian. Je ne suis pas la bonne personne pour parler de ce sujet. J’ai l’information, oui, mais c’est au club et au directeur sportif de communiquer. Ce qu’il représente dans l’histoire du PSG ? C’est un grand joueur, à la trajectoire extraordinaire. Ce qu’il a fait pendant sept ans ici est extraordinaire. C’est un des meilleurs joueurs qui a joué pour ce club. »

La polémique autour de Gueye

« Ma position est la même qu’après la rencontre. Il y a eu des raisons personnelles, c’est un cas individuel. On verra pour la composition du groupe de demain, mais il s’est entraîné normalement cette semaine.«

Dernier match de Mbappé au PSG mais également le sien ?

« Ce sont deux choses différentes. Il y a des joueurs en fin de contrat et nous avons encore un an de contrat. C’est un match où on va devoir prendre du plaisir, ce dixième titre est important dans l’histoire du club.«

Son souhait pour Mbappé

« J’aimerais qu’il reste au PSG de nombreuses années, je suis l’entraîneur du club. Ce n’est pas une info, je ne sais pas ce qu’il va se passer. Je ne connais pas non plus la date de sa décision.”