Deux joueurs du PSG convoqués avec le Portugal

Demain soir (21 heures, Prime Video), le PSG joue son dernier match de la saison avec la réception de Metz dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1. Mais cette rencontre ne sera pas la dernière pour certains joueurs des Rouge & Bleu. Plusieurs d’entre eux vont rejoindre leurs sélections respectives. C’est le cas de Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe ou encore Thilo Kehrer.

Danilo et Nuno Mendes dans la liste portugaise

Ce vendredi après-midi, Fernando Santos – le sélectionneur du Portugal a dévoilé sa liste pour les quatre matches de Ligue des Nations contre l’Espagne, la Suisse (x2) et la République Tchèque. Sans surprise, Danilo Pereira et Nuno Mendes y figurent. La chose la plus surprenante est la présence de l’ancien de Porto dans la section défense et non milieu de terrain.

La liste du Portugal

Gardiens (3) : Rui Patricio (AS Roma), Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC)

(3) : Rui Patricio (AS Roma), Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) Défenseurs (8) : Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), David Carmo (SC Braga), Domingos Duarte (Granada CF), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Le programme des matches du Portugal