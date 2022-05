Depuis le week-end dernier et son refus de jouer avec le maillot avec le flocage couleur arc-en-ciel symbolisant le combat contre l’homophobie, Idrissa Gueye est dans la tourmente. Une décision qui a été critiquée par beaucoup de monde, que ce soit les consultants, des hommes ou femmes politiques ou des citoyens. Le milieu de terrain a également eu plusieurs soutiens, comme celui du président du Sénégal. Ce jeudi soir, le Collectif Ultras Paris a lui aussi décidé de prendre la défense de l’international sénégalais dans un communiqué.

Le Collectif Ultras Paris apporte son soutien à Gueye

« Le Collectif Ultras Paris apporte son soutien sans faille à Idrissa Gueye qui subit depuis quelques jours des accusations médiatiques démesurées ! Chaque personne demeure encore libre de soutenir les causes de son choix de la manière qui lui convient, explique le CUP dans son communiqué. Nous rappelons à ses détracteurs qu’Idrissa Gueye a toujours eu un comportement exemplaire et qu’il a toujours combattu avec force toutes formes de discriminations. Il est intolérable pour nous que son honneur soit ainsi jeté aux chiens et qu’il devienne le bouc émissaire des dérives homophobes de la société. Avant lui d’autres joueurs professionnels pour des faits similaires n’avaient pas subi le même traitement médiatique et politique. Nous nous battrons toujours contre toutes les formes de discriminations quelles qu’elles soient mais jamais nous ne cautionnerons qu’un homme soit ainsi jeté en pâture et jugé par le Tribunal médiatique sans avoir été entendu.«