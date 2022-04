Après une dizaine de jours de trêve internationale, le PSG retrouve la Ligue 1 et le Parc des Princes ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video) en conclusion de la 30e journée du championnat. Après la claque reçue face à l’AS Monaco (0-3) il y a quinze jours, les Rouge & Bleu devront renouer avec la victoire afin de se rapprocher du 10e titre de champion de france de l’histoire du club. Privé de nombreux joueurs (dont Keylor Navas, Marco Verratti et Angel Di Maria), Mauricio Pochettino n’a pas réservé de grande surprise dans son onze de départ avec un trio offensif Messi-Mbappé-Neymar. De retour dans le groupe, Sergio Ramos débute sur le banc.

Dominateur en début de rencontre, les Parisiens se sont procurés de belles situations par l’intermédiaire de Kylian Mbappé (4′) et Danilo Pereira (6′). Finalement, le PSG est récompensé quelques minutes plus tard. Sur une belle combinaison plein axe entre Messi, Mbappé et Neymar, le Brésilien trompe sans trembler Dreyer (1-0, 12′). Par la suite, les joueurs de Mauricio Pochettino ont continué leur domination et Messi était proche du 2-0 (26′). Un deuxième but qui arrive finalement deux minutes plus tard. Bien servi par Gueye sur le côté gauche, Mbappé ferme parfaitement son pied pour marquer (2-0, 28′). Les Parisiens font ensuite bien circuler le ballon avant une dernière occasion de Neymar sur coup franc (45+3). Le PSG regagne les vestiaires avec un avantage de deux buts (2-0).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous

2′ Très belle défense de Nuno Mendes face à Ouattara.

3′ Tentative de une-deux entre Mbappé et Neymar, mais la défense lorientaise avait bien anticipé.

4′ Première situation pour le PSG. Toute en vitesse, Mbappé entre dans la défense du FC Lorient mais sa frappe est détournée en corner par le gardien Dreyer

5′ Les Parisiens font bien circuler le ballon aux alentours de la surface du FCL et Nuno Mendes finit par obtenir un corner sur un centre.

6′ Sur le coup de pied arrêté, Danilo Pereira est trouvé de la tête, mais l’international portugais ne cadre pas.

8′ Neymar est accroché en tentant de déborder le Lorientais Mendes, mais l’arbitre ne siffle pas.

8′ Faute de Neymar après une charge à retardement sur Mendes. Le Brésilien ne passe pas loin du carton jaune. En cas d’avertissement, il sera suspendu pour le Clasico face à l’OM le 17 avril prochain

12′ BUTTTTTTTTTTTT DU PSG DE NEYMAR (1-0). Sur une belle combinaison plein axe entre Messi, Mbappé et Neymar, le numéro 10 se présente seul face à Dreyer et ouvre le score

15′ Bon retour défensif de Neymar, très en vue depuis le début du match

16′ Mbappé, dos au but, est poussé dans la surface par Monconduit, pas de penalty sifflé

19′ Lorient tente de revenir timidement dans le match, mais le centre de Mendes est bien coupé par Marquinhos

20′ Lancé dans la profondeur par Nuno Mendes, Mbappé est devancé de peu par Dreyer

21′ Nouvelle excellente intervention défensive de Nuno Mendes devant Ouattara

23′ Après une belle passe appuyée de Neymar vers Messi, le numéro 30 tente de trouver Mbappé dans le dos de la défense adverse, mais sa passe manque de puissance

26′ Le PSG est proche du 2-0 !!! Sur une excellente ouverture de Neymar, Messi se retrouve devant les cages de Dreyer et tente un lob en première intention, mais sa tentative passe au-dessus.

28′ BUTTTTTTTTTTTT DU PSG DE KYLIAN MBAPPE (2-0). Après une récupération haute, Neymar sert Gueye qui se projette vers l’avant. Le Sénégalais sert ensuite sur le côté Mbappé. Excentré sur le côté gauche, le Français ferme son pied pour tromper Dreyer

30′ Hakimi se joue de Le Fée sur son côté droit. L’international tente ensuite une frappe, mais celle-ci manque de puissance pour tromper le gardien des Merlus

31′ Encore un retour décisif de Mendes devant Ouattara

32′ Nouvelle offensive du PSG mais la frappe de Messi n’est pas cadrée

37′ Nouvelle action bien construite entre Neymar et Mbappé. Le Français arrive à trouver Hakimi mais le Marocain ne cadre pas sa frappe. Le latéral droit était finalement en position de hors-jeu

38′ Carton jaune pour Koné après une semelle sur Kimpembe

40′ Paredes est touché aux adducteurs et demande le changement. Wijnaldum se prépare pour le remplacer

41′ Le PSG joue pour l’instant à 10 en attendant le remplacement

43′ Wijnaldum fait son entrée en jeu à la place de Paredes, touché aux adducteurs

45′ Trois minutes de temps additionnel

45’+2 Grosse faute de Mendes sur Mbappé à l’entrée de la surface lorientaise. Coup franc intéressant pour le PSG. Neymar prend sa chance mais sa frappe est détournée en corner par Dreyer

45’+3 Sérieux et appliqué, le PSG regagne logiquement les vestiaires avec l’avantage au score (2-0) grâce à des réalisations de Neymar et Mbappé

Feuille de match PSG / FC Lorient

30e journée de Ligue 1 – Dimanche 3 avril 2022 à 21 heures au Parc des Princes – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Hakim Ben El Hadj – VAR : Bruno Coué et Christian Guillard – Buts : Neymar (12′), Mbappé (28′) – Carton : Koné (38′)