En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé a décidé de prolonger son contrat avec le PSG de trois ans, soit jusqu’en juin 2025. Luis Campos, qui l’a connu a Monaco, l’a retrouvé chez les Rouge & Bleu cet été, lui qui a rejoint le club de la capitale en tant que conseiller sportif. Ce dernier estime que l’attaquant n’a pas encore atteint son maximum.

À seulement 23 ans, Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il enchaîne les prestations de haut-vol, s’offre record de précocité sur record de précocité et affiche un très beau palmarès. Malgré ça, Luis Campos – le conseiller sportif du PSG – estime que l’attaquant n’est pas encore à son plein potentiel. Il l’estime à 40 ou 50 % de son potentiel.

« Il peut encore donner beaucoup plus »

« Mbappé n’est encore qu’à 40 ou 50 % de son potentiel. Et je lui dis ça tous les jours. Il peut encore donner beaucoup plus parce que c’est un joueur qui n’a pas encore terminé sa formation, explique le dirigeant du PSG lors d’une conférence sur le football organisée à Porto ce vendredi dans des propos relayés par l’Equipe. Il y a la vitesse de maturation, c’est-à-dire que tout le monde n’évolue pas au même rythme. Mbappé à 16 ans était déjà développé à tous les niveaux. Physiquement, il était très fort et avait une compréhension du jeu digne d’un joueur de 26 ans. »

« La plus grande compétition du monde »

Le dirigeant du PSG a ensuite évoqué la Coupe du Monde au Qatar, qui débute dans deux jours. « Je pense que c’est la plus grande compétition du monde, en tout cas pour moi, et pour la première fois dans l’histoire, les joueurs seront à fond, avec du rythme et plus frais que jamais. Ce sera la Coupe du monde la plus intense de tous les temps. »