Sans club depuis son départ du PSG l’été dernier, Mauricio Pochettino pourrait rapidement retrouver un club et un championnat qu’il connaît bien, la Premier League. Après un début de saison compliqué (17e, 2 victoires, 3 nuls et 6 défaites), Aston Villa a décidé de renvoyer Steven Gerard. Et pour remplacer la légende de Liverpool, les Villans penseraient à Mauricio Pochettino.

Pochettino, priorité des dirigeants d’Aston Villa

Selon les informations du Daily Mail, l’ancien coach du PSG serait même la priorité des dirigeants d’Aston Villa. Annoncé dans le viseur de l’OGC Nice ou bien encore de Brighton ces dernières semaines, l’Argentin (50 ans) pourrait donc retrouver du service dans un championnat où il a déjà entraîné Southampton (2013-2014) et Tottenham (2014-2019). L’ancien défenseur central n’est pas le seul nom sur la liste, Thomas Frank – actuel coach de Brentford – intéresserait aussi Aston Villa.