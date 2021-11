Wijnaldum : « À Liverpool on était un peu comme ça au début »

Le PSG se déplace du côté de Leipzig ce mercredi soir (21 heures) pour la 4e journée de Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu veulent remporter cette rencontre pour prendre une option quasi-définitive sur la qualification. À la veille de cette affiche, Georgino Wijnaldum s’est présenté en conférence de presse, extraits choisis.

Son rôle

Les changements sont liés au style de jeu. À Liverpool on a joué ensemble depuis cinq ans. Ici le coach préfère quand on fait des rotations et ne pas avoir toujours la même position. À Liverpool on était un peu comme ça au début mais après on a passé cinq ans ensemble. Ici il y a eu beaucoup de changements, c’est notre première saison en ce moment. J’espère que ça ira mieux.

Système à 3

Pour moi il n’y a pas de grande différence avec ce système. Ce qui compte c’est l’équipe. Je pense que c’est plus difficile pour les autres équipes de nous affronter avec différents systèmes. Je n’ai pas de problème avec ce système. Personnellement j’ai joué avec tous les systèmes durant toute ma carrière. Donc ce n’est pas un problème.

Différence avec Liverpool

On a joué cinq ans ensemble. Il y a eu du temps avant de gagner la Ligue des Champions. On a joué et progressé ensemble. Ici ça ressemble beaucoup à ma première saison à Liverpool. Il faut s’habituer et jouer ensemble. C’est dur de comparer car ça faisait quatre ans qu’on jouait ensemble alors que là on se découvre à peine.

Apprentissage avec ses nouveaux coéquipiers :

Il faut faire connaissance avec mes nouveaux coéquipiers. Ils sont tous nouveaux pour moi, je n’ai joué avec aucun des joueurs ici. Ils sont tous nouveaux pour moi. À l’entraînement on travaille dur pour faire connaissance et s’habituer. On s’adapte, ce sont des nouvelles habitudes avec un nouvel entraineur et un nouveau système de jeu. Le coach veut qu’on soit libre avec des rotations dans nos positions. Je dois m’habituer à ça. Pendant cinq ans tout était un peu plus facile.

Le PSG est le même avec ou sans Messi ?

Toute équipe avec Messi est plus forte. Pour lui aussi c’est une nouvelle équipe où il doit s’habituer. J’espère que la différence ne sera pas aussi grande avec ou sans lui, mais oui on est plus fort avec lui !

Kylian Mbappé

C’est un joueur exceptionnel. Je pense qu’il a déjà montré à l’échelle nationale et internationale. Il le fait encore aujourd’hui et montre quel genre de talent il est. Mais il est difficile de comparer avec les autres joueurs avec qui j’ai joué car tous sont différents. Mais il a des qualités exceptionnelles.