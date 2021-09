Pochettino : « Je suis content de l’engagement de Messi »

Le PSG enchaîne les matches ces dernières semaines. Après sa victoire dans les dernières secondes contre Lyon dimanche, les Rouge & Bleu se déplacent sur la pelouse de Metz demain soir (21 heures, Canal Plus) dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Une rencontre que ne disputeront pas Lionel Messi, touché au genou gauche, et Marco Verratti. À la veille de ce match, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Messi

Pochettino : « Le club a déjà communiqué par rapport au cas de Leo et c’est clair. Pour expliquer ce qui s’est passé pendant le match, on regarde les joueurs on a vu qu’il vérifiait son genou. Après une frappe on a vu qu’il se touchait le genou. Quand on a vu ça, on a pris une décision. On était content de sa performance. Je suis content de son engagement et de sa performance. Il n’a pas marqué mais il a été très bien.«

La polémique autour de la sortie de Messi

Pochettino : « Surpris de la polémique mondiale ? Non, je comprends la situation et je l’accepte comme elle est. La priorité c’est toujours les joueurs et leur bien-être et on pensait que la meilleure décision pour lui c’était de le sortir, mais bien sûr, tous les grands champions veulent être sur le terrain tout le temps.«

Turn-over

Pochettino : « Nous avons un plan pour le mois jusqu’à la trêve internationale. Le plus important c’est toujours le prochain match, mais la priorité ce sont les joueurs et leur bien-être, c’est au-dessus des résultats. On veut toujours gagner le prochain match et rester en tête du championnat.«

Mbappé moins trouvé contre Lyon

Pochettino : « J’aime bien la question parce qu’elle nous permet de développer et parler de football. On doit créer ces connexions à l’entraînement avec le temps, pas juste en match. On a joué en 4-2-3-1 face à Lyon, ce qui n’est pas pareil que ce qu’on a fait avant et c’est pour ça que j’étais content de la performance de l’équipe. On était aussi bien organisé en défense et on a récupéré le ballon haut. Leo, Neymar, et Di Maria se connaissent bien, il y a des affinités déjà créées. Et maintenant il faut intégrer Kylian et ça va prendre un peu de temps.«

Wijnaldum

Pochettino : « Wijnaldum est un joueur qui a besoin de temps pour trouver les automatismes, lui et sa famille aussi pour s’adapter, s’installer dans ce nouveau mode de vie. On compte beaucoup sur lui pour la suite. »

Les latéraux

Pochettino : « Important d’en avoir un plus offensif et un autre plus défensif ? Non, ça dépend plutôt de l’état de forme des uns et des autres. Mais nous devons trouver un équilibre. Nuno est arrivé à la dernière minute et on ne l’a pas beaucoup entraîné. Ça dépendra aussi du type de connexion avec les joueurs offensifs et du type d’animation qu’on veut, mais à l’avenir on veut des joueurs avec des qualités offensives sur les côtés.«

Les titis

Pochettino : « Nous avons un effectif important, ce n’est pas facile de se faire une place pour les jeunes. On aime les jeunes et ce qu’ils font. Le projet du club est de remporter des titres et la Ligue des Champions, donc c’est plus difficile d’avoir une place. On préfère faire monter des joueurs de chez nous plutôt que les faire venir de l’extérieur. Mais cela nécessite un peu de temps.«