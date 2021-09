Iniesta : « Messi au PSG ? chacun suit sa propre voie »

Cet été, le monde du football a vécu un retentissement exceptionnel avec le départ de Lionel Messi du FC Barcelone après 20 ans pour rejoindre – libre de tout contrat – le PSG. La Pulga joue pour la première fois de sa carrière sous un autre maillot que celui du Barça. Légende du club blaugrana, Andrés Iniesta est revenu sur ce départ.

« Je ne peux l’évaluer que de l’extérieur, ce qui s’est passé ou non n’est connu que des personnes qui étaient directement sur place. C’est étrange pour moi, comme pour beaucoup de gens je suppose, de voir Leo sous un autre maillot, avoue le milieu de terrain dans une interview accordée à Goal. Mon souhait aurait été qu’il continue, ce qui était ce que l’on voulait, mais parfois les choses changent, il faut prendre d’autres chemins et chacun suit sa propre voie. Évidemment, la situation qui s’est présentée n’était pas facile à assimiler. Je lui ai parlé ? Non, non, je ne lui ai pas parlé.«