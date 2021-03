Le PSG s’est imposé sur la pelouse de Brest (0-3) dans la cadre des 16es de finale de Coupe de France. Au micro d‘Eurosport 2, Mauricio Pochettino a loué la performance de ses joueurs qui commencent à bien assimiler les principes de jeu de l’entraîneur argentin.

Pochettino : “La qualification était l’objectif. On est heureux parce que les efforts ont été là. Ce n’était pas forcément facile mais la première période était vraiment bonne. On a concédé quelques occasions mais Sergio a été fantastique. On est très heureux.“

Le jeu de l’équipe

Pochettino : “C’est important de montrer ce que l’on veut pour l’équipe, cette discipline. Parfois ce n’est pas facile de préparer ce genre de match et sur le jeu que l’on veut mettre en place. Mais tout le monde fait sa part de travail. La deuxième période plus défensive ? Brest devait prendre des risques et on devait bloquer les espaces mais on s’est quand même procuré des occasions. Il fallait penser à ce match et non à celui de mercredi et ce n’était pas facile. Le pressing en milieu, mon style ? Oui, après deux mois de travail et cela fait 15 matches depuis mon arrivée. Ça commence à prendre. Les joueurs commencent à assimiler les idées et la façon dont on veut jouer. Physiquement, je suis aussi content de la façon dont les joueurs travaillent chaque jour et on approche de notre meilleure condition. On est toujours en quête de la perfection, mais je suis déjà heureux de ce côté-là. “

La fin de saison

Pochettino : “Le money time arrive, mais on prend match après match et il faut les gagner tous et aussi toutes les compétitions. Pour nous, c’est un défi extraordinaire. Il y a déjà ce match contre Barcelone. Et il faut faire attention car c’est une bonne équipe et il faut rester concentré.“

Mauricio Pochettino qui a expliqué que la sortie de Thilo Kehrer à la mi-temps était de la précaution. Il n’a rien de grave.