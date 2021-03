Diallo : “On a rempli le contrat pour se qualifier”

Le PSG s’est largement imposé sur la pelouse de Brest en 16es de finale de Coupe de France (0-3). Au micro d’Eurosport 2, Abdou Diallo a expliqué que la joie était mesurée en raison de la deuxième mi-temps un peu plus poussive de son équipe.

Le match

Diallo :”On aime avoir le ballon, le toucher. Ce soir Brest a très bien joué. Nous, on a été tranchant devant ce qui nous a permis de prendre le large au score. C’est vrai que c’est une joie mais mesurée.“

Le match de Barcelone dans les têtes ?

Diallo : “Non je ne pense pas parce qu’il y avait beaucoup de joueurs en manque de temps de jeu, donc il voulait prouver. On a un peu levé le pied et je ne sais pas pourquoi. On regardera la vidéo à froid. En tout cas on a rempli le contrat pour se qualifier.“

Le pressing haut

Diallo : “Une demande de Pochettino ? Oh oui ! (rire) On bosse beaucoup à l’entraînement. Ça fait très peu de temps qu’il est là malgré le nombre de matches important (15) donc on continue à travailler ça. On l’a fait en première mais maintenant on doit le faire pendant 90 minutes.“

21 clean sheets cette saison et son association avec Danilo

Diallo : “Oui, pour nous les défenseurs c’est une victoire personnelle. Donc on est contents ce soir. Une première pour moi avec Danilo Pereira ? On est tous des joueurs de haut niveau, il n’y a pas d’excuse et il faut faire le travail.”

Neymar de retour face au Barça ?

Diallo : “Il a fait une belle séance hier. On verra comme il se sent. J’espère qu’il sera avec nous. Kehrer a un coup à la cuisse je crois, mais au cas où on a Pembelé et Dagba qui se tiennent prêts et on leur fait confiance.“

En zone mixte, le défenseur central a pesté contre les journalistes qui évoquent la remontada avant le match contre le FC Barcelone mercredi soir . “Rhoo… Vous nous saoulez avec la remontada! C’était avant, il y a des nouveaux joueurs, c’est totalement autre chose. Il n’y a pas de stress par rapport à ça.“