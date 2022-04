Avec 15 points d’avance sur l’OM à six journées de la fin, le PSG a fait un grand pas vers son 10e titre en remportant le Classico le week-end passé. Et les Rouge & Bleu auront la possibilité de valider officiellement ce titre de champion de France dès ce mercredi face à l’Angers SCO. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton a évoqué cette fin de saison sans suspense pour le club de la capitale.

« Une coupable absence de 30 minutes à Madrid a réduit à néant la fin de saison du PSG Circus. Il reste six représentations où il va falloir être sacrément imaginatif pour se faire des émotions. Le PSG a l’art de transformer des lions en poneys. Le PSG, qui a battu Marseille dans un match de petite qualité, compte 15 points d’avance à six journées de la fin. Une victoire des coéquipiers de Marquinhos demain soir à Angers, conjuguée à une défaite de l’OM face à Nantes, et welcome la Décima. Et si cela n’arrivait pas demain, ce serait pour le week-end prochain, ou le suivant, ou le suivant. Bref, le suspense a failli être irrespirable et il est devenu inexistant ou quelconque. Quel gâchis tout de même (…) Ce 10e titre n’est pas rien et pourtant il était écrit que le PSG vivrait une drôle de saison, une sale saison. Et logiquement, les supporters avec. »

Stéphane Bitton espère notamment que Mauricio Pochettino donnera sa chance aux jeunes en cette fin de saison. « Leonardo l’a confirmé. Il pourrait y avoir du temps pour les jeunes en cette fin de saison 2021-2022. J’ai envie de dire qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire. Pochettino serait bien inspiré de donner leur chance aux Titis du Paris Saint-Germain. Je ne les imagine pas moins motivés que certains cadres pour une fin de saison aussi ennuyante que longue. Les stars étaient venues pour jouer la Ligue des champions et non pas pour faire du tourisme à Angers, Strasbourg ou Montpellier (…) Il y a deux voire trois Titis qui peuvent avoir plus de temps de jeu. Xavi Simons a 18 ans et fait partie des grands espoirs du PSG. Il sera libre en fin de saison et il serait judicieux de lui envoyer un signal fort. Il y a aussi Edouard Michut et El Chadaille Bitshiabu. Ne dit-on pas que les voyages forment la jeunesse. »