Diallo : “Je me sens bien, je m’adapte à ce poste de latéral gauche”

Profitant de la vente de Mitchel Bakker, du retour progressif de Juan Bernat et d’un possible départ de Layvin Kurzawa, Abdou Diallo enchaîne les bonnes prestations au poste de latéral gauche. Il a notamment été auteur d’une magnifique passe décisive pour Mauro Icardi face au RC Strasbourg (4-2). Défenseur central de formation, le joueur de 25 ans a pu profiter d’une préparation complète pour être en forme physiquement. Et à deux jours du déplacement sur la pelouse du Stade Brestois 29 (ce vendredi à 21h / 3e journée de L1), l’international sénégalais a accordé un entretien au site officiel du club. Extraits choisis.

Son état de forme en ce début de saison

Diallo : “Je vais bien, je me sens bien ! Je m’adapte à ce poste de latéral gauche, où je cours beaucoup plus. Mais ça me plaît, je peux me libérer un peu plus offensivement. Pour l’instant, ça me réussit puisqu’il y a deux victoires en championnat à la clé. Et puis je prends du plaisir. Je suis épanoui, je suis heureux et forcément, sur le terrain, ça se ressent. Après, forcément, quand tu commences la saison comme un titulaire, ça te place tout de suite dans un bon état d’esprit. J’espère que ça va continuer et pour l’instant, je suis très content de mon début de saison.”

Une préparation physique complète

Diallo : “Oui je le ressens, surtout que pour le coup, on a fait une grosse prépa très, très intense. On a eu quelques temps faibles lors des matches amicaux, mais à l’entraînement, on s’est énormément donnés. Donc forcément, on a eu un petit creux au tout début du mois. Et puis là, ça remonte. On reprend un rythme normal, avec les matches, donc je pense que ce sera positif pour la suite. Et puis les victoires aident forcément et je pense qu’on a tous hâte que le groupe soit au complet, pour voir ce que ça donne réellement sur le rectangle vert.”

Le match face à Brest

Diallo : “C’est une équipe qui est séduisante depuis deux saisons déjà. C’est vrai que je le sais bien puisque mon petit frère y jouait il y a deux ans (Ibrahima Diallo, ndlr). Je m’attends à match ouvert avec deux équipes qui veulent jouer au ballon, deux équipes qui se sont portées vers l’avant et qui veulent marquer des buts avant tout. Donc, à nous de marquer avant mais aussi de nous montrer solides défensivement derrière.”