Le PSG s’est incliné lors du Trophée des Champions contre Lille ce dimanche soir (1-0) pour son premier match de la saison 2021-2022. Mauricio Pochettino a affiché sa déception après ce revers mais se projette déjà sur la suite. “C’est une déception, avoue l’entraîneur argentin au micro d’Amazon Prime. Globalement on a été bon, mais malgré notre domination on n’a pas réussi à gagner. Félicitations à Lille. On a des choses encore plus grandes à aller chercher cette saison.“

Pour PSG TV, l’entraîneur argentin a expliqué que son équipe était la meilleure sur le terrain mais qu’elle a manqué de réalisme dans le dernier geste.

“Je pense que nous étions la meilleure équipe sur le terrain ce soir. Mais nous n’avons pas su concrétiser nos occasions, et pour gagner dans le football, il faut marquer, tout simplement. C’est une nouvelle saison, je suis satisfait de l’attitude de mes joueurs, et nous serons meilleurs quand nous aurons la totalité de l’effectif à disposition. Je n’ai jamais douté de l’implication de mes joueurs. Nous voulions gagner ce soir, nous avons tout fait pour gagner, nous avons fait jouer les joueurs qui le pouvaient.“