Xeka : “On a su travailler en équipe, on mérite ce trophée”

Xeka, le milieu de terrain de Lille, a offert le Trophée des Champions à son équipe d’une magnifique frappe de l’extérieur de la surface en toute fin de première mi-temps. Le Portugais a été élu homme du match. Au micro d’Amazon Prime, il est revenu sur cette première historique pour Lille. “On a su travailler en équipe, collectivement. On mérite ce trophée. Pour moi, le plus important c’est l’équipe, que l’on puisse encore fêter un titre après celui de Ligue 1 il y a quelques mois. Le travail paye, on bosse beaucoup depuis longtemps.”