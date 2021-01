Avec l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, les rumeurs de mercato autour du club de la capitale se sont amplifiées ces derniers temps. Ainsi, le PSG pourrait profiter de certaines opportunités lors de ce mercato hivernal (qui fermera ses portes le lundi 1er février 2021 en France). Et selon les informations de RMC Sport, le direction sportif du PSG, Leonardo, et l’entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, auront une réunion la semaine prochaine pour “évoquer les contours du mercato.” Face à la crise économique causée par la pandémie de Covid-19 et le fiasco Mediapro, le club de la capitale devra se montrer malin lors de cette période des transferts. Ainsi, “la possibilité de recruter est délimitée par deux possibilités”, précise le média sportif.

La première solution est liée aux opportunités. En effet, les Rouge et Bleu ne feront pas de folies sur ce mercato d’hiver mais Leonardo scrute les bonnes opportunités du marché. Ainsi, la piste menant à Dele Alli (24 ans, sous contrat jusqu’en 2024 avec Tottenham) “intéresse le PSG mais est jugée pour l’instant trop excessive”, indique RMC sur son site internet. “L’échange de joueurs est une option, et même considérée comme étant la meilleure par la direction sportive. D’autres pistes moins onéreuses sont étudiées, comme Christian Eriksen (28 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024), si l’Inter Milan veut s’en séparer”, ajoute RMC Sport. Enfin, l’autre possibilité envisagée est la vente de joueurs. En cas d’offres satisfaisantes, le PSG pourrait étudier le départ de certains joueurs de son effectif, à l’image de Julian Draxler (en fin de contrat en juin prochain), conclut le média sportif.