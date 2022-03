Le PSG retrouvait les terrains ce dimanche après-midi contre Bordeaux dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Après l’élimination contre le Real Madrid, le club de la capitale a reçu un accueil hostile durant toute la rencontre. Au micro de Prime Video, Mauricio Pochettino est revenu sur cette atmosphère.

« Mon ressenti du match ? Très difficile. On peut comprendre la frustration, la déception de nos supporters. On ressent la même chose et on est tous ensemble dans cette frustration immense de ne pas aller plus loin en Champions League. Les sifflets ? C’était pour tout le monde. On est une équipe, on est tous ensemble. C’est une situation vraiment triste. Le focus, c’est de gagner le titre. On a de l’avance sur notre dauphin (15 points, ndlr). La situation est difficile, on ne va pas changer le passé. Il faut essayer de se concentrer et gagner le titre mais également les prochains matches. »

Au micro de Canal Plus, l’entraîneur du PSG est aussi revenu sur la grogne des supporters ce dimanche au Parc des Princes, notamment envers Neymar et Lionel Messi.

« Non, pour moi c’est injuste. Nous méritons tous cette colère des supporters, pas uniquement Neymar et Messi. Ce sont deux joueurs de classe mondiale. Il faut donc les respecter. Lorsque nous perdons ou gagnons, c’est toujours en équipe.«