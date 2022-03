Poussin : « On a fait une bonne entame de match »

Dernier de Ligue 1, Bordeaux espérait profiter de son déplacement au Parc des Princes pour revenir avec des points, le PSG n’étant pas dans les meilleures conditions après son élimination contre le Real Madrid cette semaine. Mais les Bordelais ne se sont pas montrés dangereux et repartent avec une lourde défaite (3-0). Gaëtan Poussin, le gardien de la lanterne rouge, a analysé cette défaite.

« On a fait une bonne entame de match, on a des situations pour marquer. En seconde, on savait que ça allait être un peu plus dur, on avait débauché pas mal d’énergie. Je pense que défensivement on a quand même été solides, souligne le portier au micro de Prime Video. On a pris trois buts mais ils n’ont pas forcément beaucoup d’occasions. Il nous manque de la justesse devant les buts. La dernière passe comme lors du match précédent. Je reste persuadé que si on met nos deux ou trois occasions, on les fait douter et ce n’est pas le même match. Forcément, quand on vient ici, c’est difficile, on joue une belle équipe. Il y a des choses positives à retenir je pense, puis d’autres qu’il faudra améliorer. […]On sait que quand on va les chercher chez eux haut pendant 90 minutes, forcément on prend des vagues et ce n’est pas 3-0 qu’on aurait pris, peut-être 5-6. On avait un plan de jeu, on l’a respecté, il nous a manqué la finition. »