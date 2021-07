Pochettino : “Pour les jeunes joueurs, c’est très important de vivre ces expériences”

Pour son troisième match amical depuis le début de la préparation, le PSG s’est imposé sur le fil face à Augsbourg (2-1). Privé de nombreux cadres pour cette rencontre amicale, Mauricio Pochettino a pu donner du temps de jeu à de nombreux jeunes. Après la victoire face au club allemand, l’entraîneur des Rouge & Bleu s’est montré satisfait de la performance de ses joueurs.

“Je suis vraiment content de la façon dont nous travaillons. Bien sûr pour atteindre ce niveau, c’est toujours une question de préparation, pas seulement de résultat. C’est toujours mieux quand on gagne, ce n’est pas l’objectif principal mais c’est important car nous sommes compétitifs et nous voulons toujours gagner. Mais je suis vraiment content du travail des joueurs et de leur engagement. Bien sûr, nous devons continuer car ce n’est que le début de la saison et il y a beaucoup de choses à améliorer”, a déclaré le coach parisien sur le site officiel du club. “Le temps de jeu ? Je pense que c’est important pour tous les joueurs. Pour les jeunes joueurs en particulier, c’est très important de vivre ces expériences car je pense qu’avoir l’opportunité de jouer pour la première équipe contre une équipe de Bundesliga comme Augsbourg leur permet d’apprendre. Et bien sûr, pour les seniors, il est important de développer leur condition physique et de s’améliorer de jour en jour.”