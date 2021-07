Wijnaldum : “J’ai cette mentalité de toujours vouloir faire mieux”

Joueur du PSG depuis le 10 juin dernier, Georginio Wijnaldum (sous contrat jusqu’en 2024) n’avait pas encore posé avec le maillot de son nouveau club en raison de sa participation à l’Euro avec les Pays-Bas. Après quelques semaines de repos, le milieu de terrain de 30 ans était présent au siège social du club ce jeudi en fin de matinée – comme dévoilé sur notre compte Twitter – afin de remplir toutes les obligations administratives et de communication pour le club. Il portera notamment le numéro 18. L’ancien joueur de Liverpool en a profité pour accordé un entretien à la PSG TV. L’international néerlandais a notamment évoqué sa joie et son état d’esprit en signant chez les Rouge & Bleu. Extraits choisis.

Sa motivation de rejoindre Paris

Wijnaldum : “J’étais en fin de contrat, et plusieurs clubs m’ont contactés. Quand Paris est venu à ma rencontre, tout s’est très bien passé, et j’ai eu rapidement envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino m’avait déjà approché à l’époque, pour me faire signer à Tottenham, j’avais donc déjà beaucoup échangé avec lui. Tout le club m’a fait sentir qu’il me voulait vraiment, ça a beaucoup joué dans ma décision.”

Son état d’esprit et sa rage de vaincre

Wijnaldum : “J’ai montré dans les clubs par lesquels je suis passé que je suis un joueur qui veut gagner. J’ai cette mentalité de toujours vouloir faire mieux, apprendre de mes coéquipiers et de mes entraîneurs. Je vais essayer d’apporter cette mentalité à l’équipe, et m’intégrer le plus vite possible à l’effectif.”

Le Parc des Princes

Wijnaldum : “Je suis très impatient de découvrir le Parc des Princes en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Quand j’ai joué ici en Champions League avec Liverpool, j’avais été très impressionné. Je me souviens de supporters qui ne lâchent rien, qui soutiennent leur équipe pendant 90 minutes, Paris avait gagné 2-1 cette rencontre, et les supporters avaient eu un grand rôle dans ce match.”

Le projet du PSG

Wijnaldum : “Gagner des titres est très importants, c’est ce que nous voulons tous accomplir en tant que footballeur. Et Paris veut gagner, c’est un club qui a beaucoup progressé au fil des années, qui a disputé une finale de Champions League, qui a atteint aussi le dernier carré la saison dernière. Je pense que le projet est beau, et nous construisons une équipe pour remplir ces objectifs.”