Le PSG s’est imposé en toute fin de match contre Augsbourg (2-1) dans son troisième match de préparation à la saison 2021-2022. Avec une nouvelle plusieurs titis parisiens titulaires, les Rouge & Bleu ont livré une prestation honnête contre l’équipe allemande. Au micro de BeIN Sports, Abdou Diallo a tenu à féliciter les jeunes parisiens.

“C’était un match difficile avec des températures très très chaudes. Il a fallu s’y faire. Le début de match a été un peu laborieux mais après on s’est mis dedans, on a bien terminé la première période. En deuxième, c’était un peu plus décousu. Les jeunes ? Il faut féliciter les jeunes. Ils sont en jambes, ils veulent se montrer et ils le font bien donc on est content pour eux. On essaye de les aider au maximum. Se faire une place dans l’équipe du PSG ? C’est tout le mal que je leur souhaite.“