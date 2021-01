Entraîneur du PSG depuis 18 jours, Mauricio Pochettino travaille cette semaine à distance pour cause de Covid. Après une série de quatre matches dès son intronisation, le technicien continue d’avoir des conditions de travail particulières. L’Argentin était hier soir au micro de El Larguero de la Cadena SER. Extraits choisis.

AURA DU PSG

Pochettino : “Au niveau médiatique il y a une exposition plus grande au PSG. La dimension du club a changé, surtout depuis l’arrivée de tant de stars.”

LIGUE DES CHAMPIONS

Pochettino : “C’est clair, l’objectif c’est la Ligue des champions. Ils n’ont pas à me le dire. Ici, ils rêvent de ce titre.”

VESTIAIRE/PHILOSOPHIE

Pochettino : “Désormais on ne convainc plus un footballeur avec les années du contrat de l’entraîneur, C’est la manière dont tu intègres le groupe qui compte. […] J’ai été reçu les bras ouverts. J’ai adoré cette envie d’avoir de nouvelles idées. Je remercie les joueurs de leur attitude, tous pas seulement Neymar ou Mbappé. On va transmettre le style que l’on ressent, on ne peut pas agir autrement. Pour nous, l’esthétique est importante mais aussi l’agressivité.“

MESSI

Pochettino : “J’ai entendu les déclarations de Neymar sur le fait de jouer avec Messi l’année prochaine. Je pense que je dois faire très attention à ce que je dis à propos des joueurs d’autres équipes. […] On rêve toujours d’avoir les meilleurs joueurs.”

MERCATO/MBAPPE

Pochettino : “Le PSG est en train de faire un effort pour prolonger des joueurs importants, et il est clair que Mbappé est un joueur au potentiel énorme. Mbappé est très heureux à Paris, je n’ai aucun doute là-dessus. Il aime être à Paris.”

L’ANNIVERSAIRE DE LA SOEUR DE NEYMAR

Pochettino : “Quand le moment viendra, on verra. […] C’est important d’être très bon sur la tactique, mais le management, c’est fondamental. Quand j’ai commencé à entraîner, je me disais que j’allais être inflexible et que je ne laisserais rien passer. Mais après douze ans, je me rends compte que je suis à chaque fois plus souple et que j’aime tout négocier. Aujourd’hui, la nouvelle génération aime donner son avis, être écoutée. La discussion doit primer.”