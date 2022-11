Podcast CS – Objectif première place pour les Bleus, et survie pour l’Argentine !

À l’occasion de la Coupe du Monde de football, Canal Supporters vous propose son podcast exclusif. Du lundi au vendredi, en plus de votre habituel revue de presse, retrouvez un condensé de toutes les informations importantes du jour sur le mondial, une preview des matches à venir, un focus sur le parcours des joueurs parisiens mais aussi les dernières news PSG.

Dans ce neuvième épisode, nous revenons sur les matches de mardi et la découverte des premières affiches des huitièmes de finale, objectif première place pour les Bleus et survie pour l’Argentine dans ce mondial, le Parc des Princes encore au centre des débats… N’hésitez pas à partager vos avis pour faire évoluer ce nouveau concept. Nous sommes aujourd’hui disponible en écoute libre sur Ausha, Spotify, Deezer, Amazon Music et nous sommes désormais sur Apple Podcast.