Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 30 novembre 2022. Le dernier match de groupe de l’équipe de France face à la Tunisie avec Kylian Mbappé, objectif 8es de finale pour l’Argentine de Lionel Messi, combien coûte le Parc des Princes, la Mairie de Paris répond une nouvelle fois à Nasser al-Khelaïfi.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au prochain match de l’équipe de France face à la Tunisie ce mercredi (16h sur TF1 et beIN SPORTS 1). Déjà qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe du monde, les Bleus sont en très bonne position pour conserver leur première place. Et pour ce dernier match de poule, Didier Deschamps devrait effectuer une large revue d’effectif. Depuis qu’il est sur le banc, le champion du Monde 1998 n’a jamais gagné ce troisième match de groupe dans une compétition avec quatre nuls dont trois 0-0. Alors que la première place est seulement mise en danger en cas de large défaite face aux Tunisiens conjuguée à une victoire de l’Australie sur le Danemark, le sélectionneur fera tourner son effectif avec seulement trois ou quatre cadres au coup d’envoi (Varane, Tchouaméni, Griezmann, peut-être Mbappé), « ce qui n’a jamais été, autant le dire, le signal des soirées réussies, même si la définition de la réussite peut varier », observe L’E.

Le quotidien sportif revient aussi sur la situation de l’Argentine. Deuxième de sa poule (3 pts), l’Albiceleste jouera un match important pour sa qualification face à la Pologne (1er, 4 pts) ce soir (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1), surtout que les deux autres nations du groupe, l’Arabie saoudite et le Mexique, peuvent encore se qualifier. Déjà en grand danger lors du match face au Mexique (2-0), les vainqueurs de la Copa America 2021 ont dû compter sur un grand Lionel Messi (1 but et 1 passe décisive) pour ne pas vivre une grosse désillusion. Depuis le début de la compétition, le staff, les joueurs et les supporters se mettent une grande pression, comme l’a évoqué le sélectionneur, Lionel Scaloni après le succès face aux Mexicains : « On a l’impression de jouer davantage qu’un match de foot et je ne suis pas d’accord avec ça. Les joueurs eux-mêmes le ressentent quand ils vont sur le terrain. Il faut changer ça. » Une manière de décharger un peu la pression sur les épaules de son effectif, où 19 joueurs sur les 26 appelés découvrent la Coupe du monde. « Cet aspect émotionnel pourrait expliquer pourquoi Rodrigo De Paul, Lautaro Martinez ou encore Cristiano Romero, devenus des cadres très fiables dans les succès engrangés depuis trois ans (36 matches sans défaite avant le revers face à l’Arabie saoudite, ndlr), se montrent aussi décevants au Qatar. » Reste désormais à assurer le plus important face à la Pologne afin de voir la suite de la compétition.

L’Equipe se demande combien coûte le Parc des Princes. En pleine guerre par médias interposés entre la Ville de Paris et le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, la valeur de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud est difficile à évaluer. « Entre les 40 M€ proposés par le club, les 350 M€ de la Mairie, le service des domaines l’a estimé à 200 M€. » Alors que le budget 2022-2023 du PSG va flirter avec les 800M€, le patron des Rouge & Bleu sait qu’une augmentation de la jauge du Parc des Princes (actuellement de 47.000 places) est primordiale pour le développement du club. Si les dirigeants parisiens sont prêts à investir 500M€ pour réaliser des travaux dans l’enceinte, ils le feront seulement s’ils sont propriétaires du Parc.

🚨🚨 | Nasser Al-Khelaifi pour MARCA :



“[Le conseil municipal de Paris] fait pression pour que nous partions.[…] Nous sommes très sérieux quant aux autres options. Nous cherchons d’autres alternatives car je pense que nous ne sommes plus les bienvenus au Parc des Princes” pic.twitter.com/dPKTgyi8gR — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 29, 2022

Même si elle n’est pas vendeuse et qu’elle privilégie toujours l’allongement du bail, la Ville de Paris ne ferme pas complètement la porte. Le PSG a proposé 40M€ pour racheter le Parc des Princes, « une offre jugée déplacée par les équipes d’Anne Hidalgo » qui ont établi un prix avoisinant les 350M€. « Le Parc étant un bien du domaine public de la ville de Paris, une évaluation a été demandée au service des domaines qui l’estimerait à 200 M€. Cette dernière servira de valeur étalon à toute future transaction », rapporte le quotidien sportif. Les dernières sorties médiatiques de Nasser al-Khelaïfi ont aussi bien surpris la Ville de Paris que la direction opérationnelle du PSG. Dans l’entourage du président parisien, « on avance notamment qu’il a très peu apprécié les déclarations sur la Coupe du monde au Qatar de Pierre Rabadan, l’adjoint aux sports, il y a quelques semaines pour justifier la non-installation d’écran pendant le tournoi », rapporte L’E.

De son côté, Le Parisien a obtenu un entretien du premier adjoint d’Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire. Après les propos forts de Nasser al-Khelaïfi au sujet du Parc des Princes (« Notre première option est de rester, mais je ne pense pas que le Conseil municipal veuille que nous restions. Ils font pression pour que nous partions (…) Nous ne sommes plus les bienvenus au Parc des Princes. »), l’adjoint de la Ville de Paris a tenu à répondre au président du PSG. « Ce n’est pas très agréable… La Ville a toujours dit sa disponibilité pour étudier les meilleurs moyens d’accompagner le développement de ce club. On avait posé deux options. Une privilégiée par le PSG, qui est celle d’acheter pour investir. Et l’autre privilégiée par la Ville, de dire : comme vous allez investir, on est prêt à vous signer un bail sur une durée très longue qui permettra sans nul doute l’amortissement de l’investissement. Nous étions à un stade de discussions. Et là, on a vu ces déclarations (…) Comme nous n’interprétons pas ça comme de l’hostilité, nous allons attendre qu’il (Nasser al-Khelaïfi) revienne du Qatar et nous reprendrons les discussions, s’il le souhaite. En revanche, lire que la Ville de Paris veut ‘les chasser du Parc’ est insultant. »

Mais Emmanuel Grégoire a conscience que la vente du Parc des Princes peut être la seule solution, mais pour cela, le PSG devra revoir son offre à la hausse. « Mais on n’a pas le choix ! C’est évident. Nous, on est protecteurs. La vente, on ne l’a pas exclu catégoriquement. Mais, c’est au juste prix, oui. Le PSG propose 40M€. C’est moins cher que Paredes (acheté 47M€). Franchement ? vous pensez vraiment que le Parc vaut moins que Leandro Paredes acheté 50M€. Ce n’est pas sérieux. Il y a une forme de pression qui n’est pas responsable. »