Pogba : “Mbappé, le présent et l’avenir du football”

Paul Pogba joue avec deux jeunes joueurs prometteurs en la personne de Marcus Rashford avec Manchester United et Kylian Mbappé en Equipe de France. Pour le milieu de terrain, les deux joueurs ont un avenir radieux dans le monde du football. “Kylian Mbappé (22 ans) et Marcus Rashford (23 ans) sont deux grands, grands, grands talents. Je pense qu’ils sont si jeunes et si talentueux, louange Pogba dans un échange avec des supporters mancuniens dans des propos relayés par Goal. Ils ont accompli beaucoup pour leur jeune âge. Je pense qu’ils sont le présent et l’avenir du football.