Le message de Neymar après l’élimination face à City

Ce mardi, le beau parcours européen du PSG a pris fin suite à l’élimination face à Manchester City en demi-finale de Ligue des champions (4-1 en score cumulé). Malgré la déception, les Parisiens restent encore en course pour réaliser un triplé cette saison (Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions). Lors de cette double confrontation face aux Citizens, Neymar Jr était attendu. Cependant, le numéro 10 parisien a déçu de nombreux supporters et observateurs de football. Deux jours après cette défaite face au club anglais, l’international brésilien s’est exprimé via son compte Instagram.

“Un sentiment difficile à écrire, je suis encore très triste de notre défaite, mais fier de l’effort de toute l’équipe, nous avons donné notre meilleur. Malheureusement, notre meilleur n’a pas été suffisant mais c’est une leçon à retenir pour grandir. Baisser la tête ? Seulement pour prier et dire merci, quelles que soient les circonstances”, a déclaré Neymar Jr sur son réseau social.