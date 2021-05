La saison 2020-2021 de Ligue 1 est plus passionnante que jamais. La course au titre concerne trois clubs (PSG, Lille et Monaco), la course à l’Europa League concerne également plusieurs clubs, comme la course au maintien. En tête, Lille compte un point d’avance sur le PSG. Une course pour le titre haletante qui fait des émules de l’autre côté de la Manche. Paul Pogba aime cette saison de championnat de France.

“Le final palpitant en Ligue 1 ? Je le dis haut et fort et c’est Mike Maignan contre Kylian Mbappé. En fait, ça se taillait un peu en équipe de France, c’était un peu la compétition, relate le milieu de terrain de Manchester United dans un entretien accordée au Canal Football Club. Franchement, c’est beau de voir la Ligue 1 comme ça. Je souhaite vraiment le meilleur pour Mike et Kylian. Les deux font une saison exceptionnelle, que ce soit Lille ou le PSG. On va se régaler pour les derniers matches.”